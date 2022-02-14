Кого коснется обязательный техосмотр и когда его нужно проходить

Техосмотр автомобилей станет обязательным уже с сентября 2022 года. Какие транспортные средства будут подвергаться проверке и какова будет ее стоимость.

Украина возвращает обязательный техосмотр транспортных средств, участвующих в дорожном движении и зарегистрированных территориальными органами МВД Украины. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, которое было подписано еще в 2014 году. Министерство инфраструктуры разработало проект, который должен вступить в силу уже этой осенью. Текст законопроекта с поправками еще не обнародован, однако уже появилось много мифов и выдумок относительно ТО. Портал Today поделился информацией о предстоящих проверках авто.

Законопроект, подготовленный МВД, предусматривает прохождение обязательного осмотра легковыми автомобилями после четырех лет с момента регистрации, а затем повторно проводиться через каждые два года. Новые владельцы обязаны проверить техническое состояние транспортного средства в течение 10 дней после перерегистрации авто на свое имя, после аварии, если полученные повреждения могут влиять на безопасность.

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Техосмотр предполагает проверку системы рулевого и тормозного управления, внешних световых приборов, светопропускание стекла, газобаллонного оборудования, других элементов в части безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Сколько будет стоить техосмотр

Ожидается, что стоимость техосмотра для владельцев легковых машин составит 1000 гривен, а грузовых – 1500. В случае остановки водителя у которого отсутствует ТО, или он оказался просроченным, водитель получит штраф в 1700 гривен. Если водитель совершил повторное правонарушение, его могут лишить водительского удостоверения.

Законопроектом предусмотрена придорожная проверка технического состояния авто. Исправность вашего автомобиля полицейские могут проверить прямо на дороге, для этого им выделят передвижные станции. Автомобили будут избирательно проходить подобную проверку. Отметим, что проверку ТО автомобиля на дороге может выполнять не только полиция, но и должностные лица центрального органа исполнительной власти, реализующие государственную политику по безопасности на наземном транспорте.

Кому придется проходить ТО

Кого не коснется обязательный технический контроль, был опубликован на сайте главного сервисного центра МВД.

В этот список входят:

легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства – независимо от срока эксплуатации;

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним – со сроком эксплуатации до двух лет;

технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

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