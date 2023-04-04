Мило, сіль та аспірин: дідівські автомобільні лайфхаки, які можуть стати в нагоді і сьогодні

У минулі часи проблеми з автомобілем вирішували по-іншому

Автомобільні запчастини останнім часом піднімаються в ціні, а тому багато автолюбителів починають згадувати про старих "дідівських" лайфхаків, які дозволяли розв'язати дрібні проблеми не вдаючись до допомоги фахівців.

Як говориться в матеріалі ixbt, досвідчені автолюбителі можуть згадати, що в ті часи користувалися не WD і суперклеєм, а господарським милом, сіллю та аспірином.

Господарським милом натирали деталі для усунення скрипів у кузові та салоні, а також натирали їм шибки та різні гумові деталі. Однак використовувалося воно навіть для усунення пробоїв у баку.

Річ у тому, що при контакті справжнього господарського мила з бензином утворюється густа субстанція, яка нагадує розплавлену пластмасу. Нею закладалися місця протікання, чого вистачало для того, щоб дістатися СТО або гаражу. Однак варто пам’ятати, що на той час більшість баків були металевими.

Сіль також активно застосовувалася в автомобілях. Вона дозволяла позбутися зайвої вологи в салоні, а також використовувалася для боротьби зі зледенінням скла, зараз із цим справляються кондиціонери, проте тоді це був чи не єдиний спосіб вирішити проблему.

Крім іншого, сіль разом з хлоридом натрію використовувалася для того, щоб позбутися плісняви на килимках і стиках кузова.

Аспірину теж знаходили застосування. Наприклад, щоб "оживити" свинцево-кислотний акумулятор, порошок аспірину засипали в банки з пластинами. Внаслідок реакції виникав заряд, якого було достатньо, щоб запустити двигун.

Крім того, коктейль з аспірину та оцту допоможе впоратися із засміченнями в системі склоомивача, розкоксувавши форсунки від нальоту, що утворився.

У разі протікання обігрівача або системи охолодження могла допомогти гірчиця, яку додавали в охолоджувальну рідину та продовжували рух. Невелике протікання поступово саме ізолювалося завдяки гірчичному порошку.

Чи варто застосовувати "дідівські" методи на сучасних автомобілях, вирішувати вже водіям, проте, можливо, вони виручать в екстреній ситуації.

Втім, раніше "Телеграф" писав про те, що обов’язково має бути у багажнику будь-якого автомобіля.

Крім того, ми писали про те, як правильно використовувати кондиціонер, щоб зберегти якість повітря в салоні.