Зеленський почне нагороджувати "національних легенд": що це за нагорода і як її отримати

В Україні з'явиться нагорода, яку видаватимуть перед Днем Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в країні з'явиться нагорода "Національна легенда України".

Про це інформує прес-служба ОПУ.

У повідомленні вказується, що такими будуть нагороджувати українців і іноземців, які зробили особистий внесок у становлення незалежної України і її захисту, а також за заслуги в сферах економіки, мистецтва, спорту, освіти, культури та охорони здоров'я.

Крім того, нею нагороджуватимуть за благодійну та громадську діяльність.

Нагородження буде проводитися указом президента щорічно до Дня Незалежності України.

Національна легенда України

Як повідомлялося раніше, в Києві відкрилася виставка, на якій продемонстрували булаву і Конституцію Пилипа Орлика. У понеділок на території Софії Київської змогли побувати лише журналісти і високопоставлені гості, проте вже з вівторка експонати будуть доступні для широкої аудиторії.