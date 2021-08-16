Зеленский начнет награждать "национальных легенд": что это за награда и как ее получить

В Украине появится награда, которую будут выдавать перед Днем Независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране появится награда "Национальная легенда Украины".

Об этом информирует пресс-служба ОПУ.

В сообщении указывается, что таковыми будут награждать украинцев и иностранцев, которые сделали личный вклад в становление независимой Украины и ее защиты, а также за заслуги в сферах экономики, искусства, спорта, образования, культуры и здравоохранения.

Кроме того, нею будут награждать за благотворительную и общественную деятельность.

Награждение будет производиться указом президента ежегодно ко Дню Независимости Украины.

Национальная легенда Украины

Как сообщалось ранее, в Киеве открылась выставка, на которой продемонстрировали булаву и Конституцию Пилипа Орлика. В понедельник на территории Софии Киевской смогли побывать лишь журналисты и высокопоставленные гости, однако уже со вторника экспонаты будут доступны для широкой аудитории.