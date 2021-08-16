Балашов побився з поліцейськими і загримів у СІЗО

Балашов знову влип у неприємну ситуацію.

Глава партії 5.10 Геннадій Балашов затриманий поліцією Києва.

Про це повідомив адвокат Ігор Черезов в Фейсбук.

"Що у нас нового? Те, що сьогодні при незрозумілих слідчих діях був затриманий в Печерському РВВС Геннадій Балашов", — написав він.

Черезов додав, що проти Балашова порушено ще одну кримінальну справу, але висловив переконання, що для його клієнта розгляд закінчиться благополучно.

Разом з тим, адвокат додав, що цю ніч політик проведе в СІЗО.

"Після сьогоднішнього "відвідування" РВВС у Балашова Г.В. будуть явні проблеми зі здоровʼям", — вказав Черезов.

Сам же Балашов зробив репост цього повідомлення на свою сторінку в Фейсбук.

За даними телеграм-каналу "Крокодил", екснардеп побився з поліцейськими.

"За попередніми даними відомо, що він побився зі співробітником правоохоронних органів", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 4 серпня Балашов втік від поліцейських, які намагалися вручити йому підозра. Однак вже на наступний день він сам зʼявився в ділянку в костюмі Бетмена.