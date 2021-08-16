Балашов побився з поліцейськими і загримів у СІЗО
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Балашов знову влип у неприємну ситуацію.
Глава партії 5.10 Геннадій Балашов затриманий поліцією Києва.
Про це повідомив адвокат Ігор Черезов в Фейсбук.
"Що у нас нового? Те, що сьогодні при незрозумілих слідчих діях був затриманий в Печерському РВВС Геннадій Балашов", — написав він.
Черезов додав, що проти Балашова порушено ще одну кримінальну справу, але висловив переконання, що для його клієнта розгляд закінчиться благополучно.
Разом з тим, адвокат додав, що цю ніч політик проведе в СІЗО.
"Після сьогоднішнього "відвідування" РВВС у Балашова Г.В. будуть явні проблеми зі здоровʼям", — вказав Черезов.
Сам же Балашов зробив репост цього повідомлення на свою сторінку в Фейсбук.
За даними телеграм-каналу "Крокодил", екснардеп побився з поліцейськими.
"За попередніми даними відомо, що він побився зі співробітником правоохоронних органів", — сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 4 серпня Балашов втік від поліцейських, які намагалися вручити йому підозра. Однак вже на наступний день він сам зʼявився в ділянку в костюмі Бетмена.
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