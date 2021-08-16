Балашов подрался с полицейскими и загремел в СИЗО

Балашов вновь влип в неприятную ситуацию.

Глава партии 5.10 Геннадий Балашов задержан полицией Киева.

Об этом сообщил адвокат Игорь Черезов в Фейсбук.

"Что у нас нового? То, что сегодня при непонятных следственных действиях был задержан в Печерском РОВД Геннадий Балашов", — написал он.

Черезов добавил, что против Балашова возбуждено еще одно уголовное дело, но выразил убеждение, что для его клиента разбирательство закончится благополучно.

Вместе с тем, адвокат добавил, что эту ночь политик проведет в СИЗО.

"После сегодняшнего "посещения" РОВД у Балашова Г.В. будут явные проблемы со здоровьем", — указал Черезов.

Сам же Балашов сделал репост этого сообщения на свою страницу в Фейсбук.

По данным телеграм-канала "Крокодил", экс-нардеп подрался с полицейским.

"По предварительным данным известно, что он подрался с сотрудником правоохранительных органов", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 4 августа Балашов сбежал от полицейских, которые пытались вручить ему подозрение. Однако уже на следующий день он сам явился в участок в костюме Бэтмена.