Двох азербайджанців затримали в Києві за підозрою в грабежах і згвалтуванні.

Двох громадян Азербайджану 24 і 25 років затримали київські правоохоронці за підозрою в скоєнні ряду злочинів в столиці. Згідно з даними слідства, вони знаходили біля клубів чоловіків в стані алкогольного спʼяніння, обпоюють їх наркотиками і грабували. Одного з постраждалих згвалтували.

Про це повідомляє Київська прокуратура.

Пересувались затримані на автомобілі. Після того як їх жертва втрачала свідомість вони не тільки відбирали гроші та інші цінності, а й їхали до постраждалих додому і грабували квартири. Вже зібрані докази трьох епізодів, в одному з них до пограбування азербайджанці додали згвалтування.

Загальна кількість награбованого склала 267 тисяч гривень, 30 тисяч доларів США, 1 605 євро. При чому вилучені речові докази свідчать — жертв може бути більше.

Зловмисників вдалося затримати на вихідних відразу після чергового нападу. Обох підозрюваних тримають під вартою, їм загрожує до 15 років за ґратами. Наразі встановлюють можливих інших жертв та шукають спільників.

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