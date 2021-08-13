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Полиция взялась за расистский скандал с Беленюком: что известно

Полиция взялась за расистский скандал с Беленюком: что известно
21:42 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Олимпийский чемпион Жан Беленюк, который в пятницу, 13 августа, столкнулся в центре Киева с расистами, чуть не избившими его, дал в Национальную полицию показания касательно произошедшего.

Об этом в день конфликта, 13 августа, сообщил Жан Беленюк на своей странице в Facebook.

Спортсмен поблагодарил читателей за поддержку и теплые слова после расистского конфликта, возникшего в олимпийца с неизвестными молодыми людьми прямо в центре столицы.

Также Беленюк выразил благодарность Нацполиции и главе Министерства внутренних дел Денису Монастырскому за быструю реакцию.

"Дал все необходимые показания", - пишет спортсмен.

"Я люблю свою страну, она мне дала все что имею. И никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", - подитожывает Беленюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 августа борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл "золото" на Олимпиаде в Токио. За победу украинскому спортсмену заплатили сотни тысяч долларов.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Конфликт, Рассизм, Жан Беленюк, Национальная полиция, Денис Монастырский.
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