Двух азербайджанцев задержали в Киеве по подозрению в грабежах и изнасиловании.

Двух граждан Азербайджана 24 и 25 лет задержали киевские правоохранители по подозрению в совершении ряда преступлений в столице. Согласно данным следствия, они находили у клубов мужчин в состоянии алкогольного опьянения, опаивали их наркотиками и грабили. Одного из пострадавших изнасиловали.

Об этом сообщает Киевская прокуратура.

Передвигались задержанные на автомобиле. После того как их жертва теряла сознание они не только отбирали деньги и другие ценности, но и ехали к пострадавшим домой и грабили квартиры. Уже собраны доказательства трех эпизодов, в одном из них к ограблению азербайджанцы добавили изнасилование.

Общее количество награбленного составило 267 тысяч гривен, 30 тысяч долларов США, 1 605 евро. Причем изъятые вещественные доказательства свидетельствуют — жертв может быть больше.

Злоумышленников удалось задержать на выходных сразу после очередного преступления. Обоих подозреваемых держат под стражей, им грозит до 15 лет за решеткой. Сейчас устанавливают других возможных жертв и ищут сообщников.

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