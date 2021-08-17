Російські силовики обшукали будинки п’яти жителів Криму і затримали їх.

На окупованому півострові Крим у вівторок, 17 серпня, російські силовики провели відразу п’ять обшуків в будинках кримських татар, після чого затримали їх.

Про це 17 серпня повідомляє "Кримська солідарність" на сторінці в Facebook.

Затримання кримських татар

"За наявною інформацією, після проведення о 4 годині ранку обшуків в будинках кримських татар в Сімферопольському і Бахчисарайському районах тимчасово окупованої РФ Автономної Республіки Крим і в Балаклавському і Нахімовському районах міста Севастополя, були незаконно затримані п’ятеро громадян України, всі — кримські татари: імам Раифа Февзі та активісти Рустем Мурас, Рустем Таїров, Джеббар Бекіров,Заур Абдуллаєв ", - йдеться в заяві.

У Россі поки що не пояснили причину обшуків, а силові та правоохоронні відомства втрималися від коментарів.

Як пишуть в ЗМІ, російський мобільний загін особливого призначення (ОМОН) оточив будинок імама Раифа Февзіева в селі Сторогонівка Сімферопольського району і почав проводити обшуки. Його адвокат Едем Семедляев хотів зайти в будинок, але силовики не пустили його.

У Міністерстві закордонних справ України вкрай негативно поставилися до новини про обшуки будинків кримських татар і їх затримання.

"Російська Федерація в черговий раз використовує свій репресивний апарат для переслідування і залякування представників нелояльно налаштованого кримськотатарського народу, придушення свободи віросповідання, витіснення корінного народу", — говорять в МЗС.

Також в українському міністерстві звернулися до Росії з вимогою негайно звільнити затриманих громадян.

Обшуки будинків в Криму

"Розглядаємо вказані незаконні обшуки та затримання як провокацію напередодні інавгурації саміту Кримської платформи", — припускають українські дипломати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Криму після анексії півострова Росією сім років тому, масово почали з’являтися не тільки російські туристи, а й переселенці з інших регіонів РФ.

Нагадуємо, що в так званому "російському парламенті Криму", обурившись припиненням постачання води на півострів по Північнокримському каналу, почали готувати позов до арбітражного суду проти України.