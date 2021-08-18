У МАУ скасовують рейси, а потім не повертають гроші — в мережі з’явилися скарги.

У мережі з’явилися негативні відгуки про авіакомпанію "Міжнародні Авіалінії України" з офіційним сайтом "Fly UIA", в якому після покупки квитка перестали виходити на зв’язок і не повертають гроші.

Про це у вівторок, 17 серпня, написав ІT-журналіст Артур Оруджалієв на своїй сторінці в Facebook.

У посту він запитав у авіакомпанії, що ж йому робити, якщо вони скасували рейс, закрили месенджери і кол-центри.

За словами Оруджаліева, на сайті авіакомпанії йому пообіцяли відвели через 90 днів, тобто через 3 місяці, хоча виліт заплановано вже через тиждень.

Також журналіст заявляє, що в його особистому кабінеті на сайті не показується інформація про скасування рейсу, а вносити будь-які зміни там не можна. Крім того, він не може навіть роздрукувати свій квиток, хоча сплатив його.

"У вас там хоч хтось живий, а?!", — запитує Оруджалієв.

Також він просить у своїх підписників допомогти йому зв’язатися з МАУ, адже зробити це самостійно стало нереальним.

Раніше "Телеграф" брав інтерв’ю в президента МАУ Євгенія Дихне і повідомляв про причини скандалів, що виникли навколо компанії, а також про те, чому там звільнили 30% працівників.