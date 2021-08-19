Кожен п’ятий українець відчуває себе "радянською людиною", а кожен четвертий, — європейцем

Соцопитування серед громадян України показало, що багато хто з них не вважає себе такими.

Всього 75% українців ідентифікують себе громадянами країни, зате європейцями себе вважають 26% серед опитаних людей.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє соціологічна група "Рейтинг".

За даними опитування 11% людей, що живуть в Україні, не відносять себе до її громадян. А ось "радянськими людьми" себе називають аж 21% серед опитаних.

Варто відзначити, що чим молодші люди, тим більше з них вважають себе українцями, і навпаки.

Громадяни України, які народилися після проголошення незалежності, мають більш високі показники ідентифікації себе як українців, ніж ті, які жили ще в СРСР.

Загалом серед молодого покоління 86% серед опитаних називають себе українцями і 40% європейцями.

Що ж стосується старшого покоління, то серед них не дуже багато людей відносять себе до Європи, але вони частіше за інших ідентифікують себе як "радянські люди".

Якщо розглядати ситуацію по регіонах, то на заході України більша кількість людей відчуває себе європейцями, ніж радянськими людьми. Те ж саме можна сказати і про мешканців Києва. А ось на сході України навпаки — більше людей ідентифікують себе вихідцями з СРСР, ніж з Європи.

Люди, які подорожують найчастіше всередині України по різних її областях, більше відчувають себе громадянами країни, ніж ті, які їздять відпочивати в Європу.

Опитування українців провела соціологічна група "Рейтинг" до 30-річчя Незалежності країни. Загалом участь взяли 20 тис. осіб.

Дослідження проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 методом телефонного інтервʼю. Опитали мешканців усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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