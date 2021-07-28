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Украинцев могут начать лишать гражданства из-за наличия российского паспорта: в чем причина и какова цель

Украинцев могут начать лишать гражданства из-за наличия российского паспорта: в чем причина и какова цель
07:32 Сегодня Телеграф

В Верховной Раде от нардепов поступило предложение отбирать гражданство у украинцев в случае получения паспорта гражданина Российской Федерации. Соответствующий законопроект под №5822 направили на рассмотрение Комитета парламента, говорится на сайте Рады.

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины", инициаторами которого выступили депутаты Оксана Савчук, Наталия Пипа и Николай Княжицкий предполагает автоматическую потерю гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства РФ. 

В пояснительной записке приводятся данные миграционной статистики МВД России, согласно которым за 2020 год страна-агрессор выдала гражданам Украины более 400 тысяч своих паспортов. По украинским же данным, в общей сложности таких людей на оккупированных территориях Донбасса - почти 600 тысяч. 

Отмечается также, что в Госдуме РФ уже планируют раздавать свои паспорта на основе так называемой "самоидентификации", в результате соседнее государство попытается выдать несколько миллионов своих паспортов украинцам.

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Подобные действия могут привести к угрожающим последствиям и именно поэтому нардепы предлагают принять изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины" с целью защиты государственности и суверенитета Украины.

В закон предложили добавить новую статью 191, предусмотрев, что добровольное получение украинскими гражданами гражданства РФ является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.

Автоматическая утрата гражданства Украины происходит без издания соответствующего указа президента.
Датой прекращения гражданства Украины является дата получения гражданства Российской Федерации.

Принятие такой законодательной инициативы, как рассчитывают депутаты, будет способствовать защите национальных интересов Украины и создаст "действенный механизм" лишения украинского гражданства представителей "пятой колонны", коллаборационистов и государственных изменников.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Верховная Рада, Донбасс, Гражданство, Паспорт Украины, агрессия РФ, Паспорт РФ.
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