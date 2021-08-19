У Новоолександрівці загинув командир мотопіхотного відділення Василь Островський зі Львова
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Військовий загинув при обстрілі Новоалександрівки.
У зоні ООС вранці 19 серпня загинув львів’янин Василь Островський. Бойовики "ДНР" обстріляли позиції українських військових в Донецькій області. Життя українського захисника обірвала куля снайпера.
Про це в Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
За словами чиновника, Василь Островський був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Чоловік служив за контрактом.
У Василя Островського залишився син. Загиблому військовому був 41 рік. За спогадами друзів він був надійним і добрим чоловіком.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики на Донбасі обстрілюють не тільки позиції українських військових, а й мирне населення. У Новоселівці Другій Донецької області їх жертвою став літній чоловік. На початку серпня бандформування "ДНР" обстріляли Красногорівку.
Відзначимо, що російські військові нарощують на Донбасі кількість боєприпасів і бронетехніки, а також запаси палива.
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