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У Новоолександрівці загинув командир мотопіхотного відділення Василь Островський зі Львова

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У Новоолександрівці загинув командир мотопіхотного відділення Василь Островський зі Львова Новина оновлена 19 серпня 2021, 15:26
Загиблий Василь Островський

Військовий загинув при обстрілі Новоалександрівки.

У зоні ООС вранці 19 серпня загинув львів’янин Василь Островський. Бойовики "ДНР" обстріляли позиції українських військових в Донецькій області. Життя українського захисника обірвала куля снайпера.

Про це в Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

За словами чиновника, Василь Островський був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Чоловік служив за контрактом.

У Василя Островського залишився син. Загиблому військовому був 41 рік. За спогадами друзів він був надійним і добрим чоловіком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики на Донбасі обстрілюють не тільки позиції українських військових, а й мирне населення. У Новоселівці Другій Донецької області їх жертвою став літній чоловік. На початку серпня бандформування "ДНР" обстріляли Красногорівку.

Відзначимо, що російські військові нарощують на Донбасі кількість боєприпасів і бронетехніки, а також запаси палива.

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