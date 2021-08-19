У Новоолександрівці загинув командир мотопіхотного відділення Василь Островський зі Львова

Військовий загинув при обстрілі Новоалександрівки.

У зоні ООС вранці 19 серпня загинув львів’янин Василь Островський. Бойовики "ДНР" обстріляли позиції українських військових в Донецькій області. Життя українського захисника обірвала куля снайпера.

Про це в Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

За словами чиновника, Василь Островський був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Чоловік служив за контрактом.

У Василя Островського залишився син. Загиблому військовому був 41 рік. За спогадами друзів він був надійним і добрим чоловіком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики на Донбасі обстрілюють не тільки позиції українських військових, а й мирне населення. У Новоселівці Другій Донецької області їх жертвою став літній чоловік. На початку серпня бандформування "ДНР" обстріляли Красногорівку.

Відзначимо, що російські військові нарощують на Донбасі кількість боєприпасів і бронетехніки, а також запаси палива.