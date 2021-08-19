Під Офісом президента проходить акція правих сил "Свободу бранцям кремля" (фото, видео)
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Представники правих сил вийшли на акцію "Свободу бранцям кремля!" у Києві.
У четвер, 19 серпня, представники націоналістичних партій та рухів вийшли в центр Києва на акцію "Свободу бранцям кремля!".
Як передає кореспондент "Телеграфа", в акції взяли участь представники ВО "Свобода", Нацкорпуса, ОУН, Правого сектора і Комітету визволення політвʼязнів.
Учасники акції вимагали від влади України відновити пошуки зниклих безвісти, а також внести в списки на обмін бійців полку Національної гвардії України Романа Біленького, Миколи Самофалова та Максима Худана.
Також націоналісти вимагають внести в списки на обмін своїх соратників, місця увʼязнення яких зараз відомі: бійця добробату ОУН Сергія Ільїна, "свободівця" Олега Приходько, бійця УДА (Української добровольчої армії) Геннадія Лімешко, а також Григорія Сінченко.
Активісти зібралися на 14:00 біля станції метро "Арсенальна", звідки спочатку попрямували до Антитерористичному центру, де передали свої вимоги.
Після цього націоналісти рушили до Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, звідки пройшли до Офісу президента України.
Представники правих сил переконані, що всі ці інституції відповідальні за обмін полоненими, але погано виконують свої функції.
"Тому ми, українці, солідаризуючись з увʼязненими побратимами, повинні тиснути на чиновників, щоб вони виконували свої обовʼязки", — написали організатори акції в соцмережі в анонсі заходу.
В акції взяли участь кілька сотень активістів згаданих вище партій і громадських обʼєднань.
"Фото: Ян Доброносов," Телеграф "
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в суботу, 14 серпня, представники ультраправої партії "Нацкорпус" зібралися на протест в центрі Києва біля Офісу президента. В ході сутичок на Банковій постраждало вісім правоохоронців. Того ж дня "Нацкорпус" закидав шашками будинок, де проживає Зеленський — після цього акція закінчилася.
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