Під Офісом президента проходить акція правих сил "Свободу бранцям кремля" (фото, видео)

Представники правих сил вийшли на акцію "Свободу бранцям кремля!" у Києві.

У четвер, 19 серпня, представники націоналістичних партій та рухів вийшли в центр Києва на акцію "Свободу бранцям кремля!".

Як передає кореспондент "Телеграфа", в акції взяли участь представники ВО "Свобода", Нацкорпуса, ОУН, Правого сектора і Комітету визволення політвʼязнів.

"Свободу бранцям кремля!"

Учасники акції вимагали від влади України відновити пошуки зниклих безвісти, а також внести в списки на обмін бійців полку Національної гвардії України Романа Біленького, Миколи Самофалова та Максима Худана.

"Свободу бранцям кремля!"

Також націоналісти вимагають внести в списки на обмін своїх соратників, місця увʼязнення яких зараз відомі: бійця добробату ОУН Сергія Ільїна, "свободівця" Олега Приходько, бійця УДА (Української добровольчої армії) Геннадія Лімешко, а також Григорія Сінченко.

"Свободу бранцям кремля!"

Активісти зібралися на 14:00 біля станції метро "Арсенальна", звідки спочатку попрямували до Антитерористичному центру, де передали свої вимоги.

Після цього націоналісти рушили до Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, звідки пройшли до Офісу президента України.

Представники правих сил переконані, що всі ці інституції відповідальні за обмін полоненими, але погано виконують свої функції.

"Свободу бранцям кремля!"

"Свободу бранцям кремля!"

"Тому ми, українці, солідаризуючись з увʼязненими побратимами, повинні тиснути на чиновників, щоб вони виконували свої обовʼязки", — написали організатори акції в соцмережі в анонсі заходу.

"Свободу бранцям кремля!"

"Свободу бранцям кремля!"

В акції взяли участь кілька сотень активістів згаданих вище партій і громадських обʼєднань.

"Свободу бранцям кремля!"

"Фото: Ян Доброносов," Телеграф "

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в суботу, 14 серпня, представники ультраправої партії "Нацкорпус" зібралися на протест в центрі Києва біля Офісу президента. В ході сутичок на Банковій постраждало вісім правоохоронців. Того ж дня "Нацкорпус" закидав шашками будинок, де проживає Зеленський — після цього акція закінчилася.