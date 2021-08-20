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У Херсоні впав найвищий в регіоні флагшток, що встановлювали до Дня Незалежності (фото, відео)

Автор
Г. Михайлова
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У Херсоні впав найвищий в регіоні флагшток, що встановлювали до Дня Незалежності (фото, відео) Новина оновлена 20 серпня 2021, 11:49
Флагшток в Херсоні

На флагшток у керівництва області були великі плани.

У Херсоні на набережній парку Слави вранці 20 серпня впав флагшток, який встановлювали до Дня Незалежності. За інформацією регіональних ЗМІ обійшлося без людських жертв. Під удар потрапив Lexus, припаркований поруч.

Про це пише видання Улюблений Херсон.

Флагшток мав стати найвищим в області — 73 метри, і поповнити ряди аналогічних конструкцій по всій країні до свята. Його планували розмістити біля обласної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара і 23 серпня підняти на ньому прапор України.

Установка флагштока обійшлася бюджетам держави і Херсонській області в 8 млн гривень.

Планувалося, що прапор на цьому флагштоку поб’є рекорд найбільшого прапора в Україні. Полотнище мало бути 12 на 18 метрів.

Так мав виглядати флагшток 23 серпня 2021 року
Так мав виглядати флагшток 23 серпня 2021 року

У коментарях до відео глава облдержадміністрації Херсонщини Сергій Козир закликав не насміхатися над проблемою, а подумати про свій внесок у добробут області.

Коментар голови ОДА
Коментар голови ОДА

Всього аналогічних флагштоків в Україні планували встановити 17 штук. На них орієнтовно запланували витратити більше 170 млн гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві в День Незалежності проведуть військовий парад, доцільність якого викликала бурхливі обговорення. У Харкові свята триватимуть з 21 по 24 серпня, а в день прапора другий за кількістю населення місто України відзначить річницю визволення.

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