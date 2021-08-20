В Херсоне упал самый высокий в регионе флагшток, устанавливаемый ко Дню Независимости (фото, видео)

На флагшток у руководства области были большие планы.

В Херсоне на набережной парка Славы утром 20 августа упал флагшток, который устанавливали к Дню Независимости. По информации региональных СМИ обошлось без человеческих жертв. Под удар попал Lexus, припаркованный рядом.

Об этом пишет издание Любимый Херсон.

Флагшток должен был стать самым высоким в области — 73 метра, и пополнить ряды аналогичных конструкций по всей стране к празднику. Его планировали разместить возле областной научной библиотеки им. Олеся Гончара и 23 августа поднять на нем флаг Украины.

Установка флагштока обошлась бюджетам государства и Херсонской области в 8 млн гривен.

Планировалось, что флаг на этом флагштоке побьет рекорд самого большого флага в Украине. Полотнище должно было быть 12 на 18 метров.

Так должен был выглядеть флагшток 23 августа 2021 года

В комментариях к видео глава облгосадминистрации Херсонщины Сергей Козырь призвал не насмехаться над проблемой, а подумать о своем вкладе в благосостояние области.

Комментарий главы ОГА

Всего аналогичных флагштоков в Украине планировали установить 17 штук. На них ориентировочно запланировали потратить более 170 млн гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в День Независимости проведут военный парад, целесообразность которого вызвала бурные обсуждения. В Харькове праздники продлятся с 21 по 24 августа, а в день флага второй по населенности город Украины отметит годовщину освобождения.