Напередодні саміту "Кримської платформи" на півострові почали з’являтися прапори України (фото, відео)
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Саміт чекають не тільки в Києві.
Напередодні першого саміту "Кримської платформи", яка має відбутися 23 серпня, на території окупованого півострова почали з’являтися графіті в кольорах українського прапора.
Фото і відео поділилися місцеві жителі в телеграм-каналі Україна Online.
"Підписники, що живуть в Криму надсилають фото і відео звіти підтримки майбутнього саміту, який відбудеться 23 серпня в Києві", — сказано в повідомленні.
На кількох відео помітно, що в небо також був запущений на повітряних кулях прапор України.
Хто зробив ці графіті не уточнюється.
Як відомо, саміт "Кримської платформи" ставить за мету повернення теми окупованого півострова в міжнародний порядок денний, а також створення механізму по його деокупації. Згідно з останніми даними в ньому візьмуть участь щонайменше 40 делегацій від різних країн світу і міжнародних організацій.
Саміт пройде в Києві в конгрессно-виставковому центрі "Парковий".
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