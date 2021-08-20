Напередодні саміту "Кримської платформи" на півострові почали з’являтися прапори України (фото, відео)

Саміт чекають не тільки в Києві.

Напередодні першого саміту "Кримської платформи", яка має відбутися 23 серпня, на території окупованого півострова почали з’являтися графіті в кольорах українського прапора.

Фото і відео поділилися місцеві жителі в телеграм-каналі Україна Online.

"Підписники, що живуть в Криму надсилають фото і відео звіти підтримки майбутнього саміту, який відбудеться 23 серпня в Києві", — сказано в повідомленні.

На кількох відео помітно, що в небо також був запущений на повітряних кулях прапор України.

Хто зробив ці графіті не уточнюється.

Як відомо, саміт "Кримської платформи" ставить за мету повернення теми окупованого півострова в міжнародний порядок денний, а також створення механізму по його деокупації. Згідно з останніми даними в ньому візьмуть участь щонайменше 40 делегацій від різних країн світу і міжнародних організацій.

Саміт пройде в Києві в конгрессно-виставковому центрі "Парковий".