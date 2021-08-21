Українські COVID-сертифікати доступні для iOS — як його отримати (фото)
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Користувачам смартфонів на ОС Android вони поки не доступні
Українські COVID-сертифікати доступні користувачам у яких смартфони на операційній системі iOS.
Про це заявили в Міністерстві цифровий трансформації.
За словами чиновників, щоб отримати свій сертифікат про вакцинацію, необхідно оновити програмне забезпечення додатки "Дія" до версії 3.0.12. Окремо звертаємо увагу — для тих, хто раніше реєструвався на бета-тестування необхідна інша процедура. Спочатку тестову версію додатка "Дія" потрібно повністю видалити, а потім встановити заново нову версію.
"Телеграф" провів експеримент — сертифікат дійсно став доступний в новій версії програми.
Дивіться всі етапи в галереї. Розділ з сертифікатами став доступний:
- натискаєте на нього
- вибираєте тип сертифіката
- підписуєте інформовану згоду
- робите підтвердження особи.
Відзначимо, що українські COVID-сертифікати доступні в міжнародному та внутрішньому варіанті. Нагадаємо, міжнародний сертифікат дає можливість виїжджати за кордон без додаткового тестування в частину країн.
Раніше "Телеграф" писав, що інформація про зроблені вакцини надходить в додаток з електронної системи здоров’я України.
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