В Україну йде похолодання з дощами: прогноз погоди на тиждень

В Укргідрометцентрі повідомили, коли в Україні знизиться температура повітря наступного тижня

Майбутнього тижня, 23-29 серпня, в Україні похолоднішає, а також ймовірні дощі та грози. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Як прогнозують метеорологи, наступний тиждень в Україні буде доволі різноманітний на синоптичні процеси. Так, розпочнеться із доволі приємної погоди. У понеділок, 23 серпня, і вівторок, 24 серпня, у більшості областях опадів не очікується. Але вже у вівторок погода почне змінюватися.

Вже 24 серпня атмосферний фронт із дощами надійде до західних регіонів. Вдень там, а також у північних областях, можливі короткочасні дощі та грози. І відповідно знижуватиметься температура повітря. Якщо тиждень розпочинається із денних максимумів на рівні 23-27 градусів тепла, то в середині тижня температура піде вниз і вдень сягатиме до +22 у північних, +15-20 – у західних областях.

На південний схід цей фронт прийде пізніше, у другій половині наступного тижня там можливі короткочасні дощі, подекуди окремі грози і зниження температури.

За даними Укргідрометцентру, з середини наступного тижня вся територія України відчує зниження температури. У західних областях вночі, зазначають синоптики, стовпчики термометрів не перевищуватимуть 10 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погоду на святкові вихідні в Україні. У День Незалежності, 24 серпня, у певних регіонах ймовірні опади.