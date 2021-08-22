В Украину идет похолодание с дождями: прогноз погоды на неделю

В Укргидрометцентре сообщили, когда в Украине снизится температура воздуха на следующей неделе

На будущей неделе, 23-29 августа, в Украине похолодает, а также вероятны дожди и грозы. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Как прогнозируют метеорологи, следующая неделя в Украине будет достаточно разнообразна на синоптические процессы. Так, начнется с довольно приятной погоды. В понедельник, 23 августа, и во вторник, 24 августа, в большинстве областей осадков не ожидается. Но уже во вторник погода начнет меняться.

Уже 24 августа атмосферный фронт с дождями поступит в западные регионы. Днем там, а также в северных областях возможны кратковременные дожди и грозы. И соответственно будет снижаться температура воздуха. Если неделя начинается с дневных максимумов на уровне 23-27 градусов тепла, то в середине недели температура пойдет вниз и днем будет достигать до +22 в северных, +15-20 — в западных областях.

К юго-востоку этот фронт придет позже, во второй половине следующей недели там возможны кратковременные дожди, местами отдельные грозы и понижение температуры.

По данным Укргидрометцентра, с середины следующей недели вся территория Украины почувствует снижение температуры. В западных областях ночью, отмечают синоптики, столбики термометров не будут превышать 10 градусов тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на праздничные выходные в Украине. В День Независимости, 24 августа, в определенных регионах вероятны осадки.