Разом з Вакарчуком, Соросом, Байденом і Кличко: Ангелу Меркель нагородили орденом Свободи

Меркель стала 72-им кавалером ордена.

Президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель високою нагородою.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента ( №380 ).

У тексті указу наголошується, що Меркель нагороджена орденом Свободи за "видатні особисті заслуги в зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності".

Меркель нагородили орденом Свободи

Орденом Свободи нагороджуються люди, які внесли особливі заслуги в зміцнення суверенітету України, просуванні демократичних реформ, консолідації української спільноти і відстоюванні громадянських прав і свобод.

Нагорода була заснована в 2008 році, а першим її кавалером став король Швеції Карл XVI Густав.

В даний час нагородою були відзначені 72 людини, серед яких 50 — громадяни України.

Орденом також нагороджені колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Вселенський патріарх Варфоломій, перший президент України Леонід Кравчук, меценат Джордж Сорос, музикант Святослав Вакарчук, сенатор США Джон Маккейн, президент США Джо Байден, екс-президент Литви Даля Грібаускайте, боксер Володимир Кличко та інші.

Як повідомлялося раніше, Меркель 22 серпня перебуває з візитом в Києві. Під час прес-конференції із Зеленським, вона заявила, що це для неї остання поїздка в Україну на посаді федерального канцлера.