З користю для бізнесу та екології: в Україні знайшли застосування порожнім полях

Бізнес зможе ростити дерева для своїх цілей.

В Україні незабаром можуть з’явитися "промислові ліси", призначені для вирощування дерев для потреб бізнесу.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі " Україна 24 ".

"Ми повинні дати бізнесу можливість, щоб вони для себе закладали саме промислові ділянки лісу", — сказав він.

За його словами, в Україні зараз є багато територій громад, які ніяк не використовуються, оскільки там неможливо вести сільське господарство. На цих територіях, говорить Данилов, модно посадити дерева, які в майбутньому можна буде використовувати для потреб промисловості.

Він додав, що в даний час йде підготовка до засідання РНБО, на якому буде піднято питання розвитку лісової галузі.

"Мова йде не тільки про екологію, мова йде про економіку, про енергетичну незалежність", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в червні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що в країні посадять мільярд дерев за три роки. Втім, в мережі вказали, що виконати таку задумку просто неможливо.