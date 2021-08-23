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Український рекордсмен разом з донькою розбився в аварії на Житомирщині (фото)

Автор
Г. Лубенець
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Автор
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Український рекордсмен разом з донькою розбився в аварії на Житомирщині (фото) Новина оновлена 23 серпня 2021, 19:49
Місце ДТП

Черненко в 2019 році подолав 5,5 тисячі кілометрів за 161 день.

У ніч на 22 серпня в Житомирській області сталося ДТП, в якому загинув український рекордсмен Валентин Черненко.

Про це поінформував його батько Олексій Черненко.

"22 серпня, в страшній автоаварії загинув рекордсмен України (одиночний піший перехід Київ — Лісабон в 2019) Валентин Черненко зі своєю маленькою дочкою", — написав він.

Валентин Черненко загинув
Валентин Черненко загинув

Згідно з інформацією поліції аварія сталася о 3:00 ночі на 100 км автодороги Київ — Ковель — Яготин.

Відзначається, що автомобіль "Ланос", за кермом якого перебував Черненко, зіткнувся з "Ауді".

"Попередньо," Ланос "виїжджав з другорядної дороги на головну", — сказано в повідомленні.

Валентин Черненко відомий тим, що в 2019 році пішки пройшов від Києва до столиці Португалії. Відстань в 5,5 тисячі кілометрів він подолав за 161 день і тим самим вписав своє ім’я в книгу рекордів України.

Валентин Черненко
Валентин Черненко
Валентин Черненко
Валентин Черненко

Як повідомлялося раніше, в Києві на проспекті Перемоги чоловік намагався перейти жваву трасу і потрапив під колеса автомобіля.

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