Укр

Украинский рекордсмен вместе с дочкой разбился в аварии на Житомирщине (фото)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Украинский рекордсмен вместе с дочкой разбился в аварии на Житомирщине (фото) Новость обновлена 23 августа 2021, 20:19

Черненко в 2019 году преодолел 5,5 тысяч километров за 161 день.

В ночь на 22 августа в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб украинский рекордсмен Валентин Черненко.

Об этом проинформировал его отец Алексей Черненко.

"22 августа, в страшной автоаварии погиб рекордсмен Украины (одиночный пеший переход Киев — Лиссабон в 2019) Валентин Черненко со своей маленькой дочерью", — написал он.

Валентин Черненко погиб
Валентин Черненко погиб

Согласно информации полиции авария произошла в 3:00 ночи на 100 км автодороги Киев — Ковель — Яготин.

Отмечается, что автомобиль "Ланос", за рулем которого находился Черненко, столкнулся с "Ауди".

"Предварительно, "Ланос" выезжал со второстепенной дороги на главную", — сказано в сообщении.

Валентин Черненко известен тем, что в 2019 году пешком прошел от Киева до столицы Португалии. Расстояние в 5,5 тысяч километров он преодолел за 161 день и тем самым вписал свое имя в книгу рекордов Украины.

Валентин Черненко
Валентин Черненко
Валентин Черненко
Валентин Черненко

Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Победы мужчина пытался перейти оживленную трассу и попал под колеса автомобиля.

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