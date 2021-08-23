Украинский рекордсмен вместе с дочкой разбился в аварии на Житомирщине (фото)
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Черненко в 2019 году преодолел 5,5 тысяч километров за 161 день.
В ночь на 22 августа в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб украинский рекордсмен Валентин Черненко.
Об этом проинформировал его отец Алексей Черненко.
"22 августа, в страшной автоаварии погиб рекордсмен Украины (одиночный пеший переход Киев — Лиссабон в 2019) Валентин Черненко со своей маленькой дочерью", — написал он.
Согласно информации полиции авария произошла в 3:00 ночи на 100 км автодороги Киев — Ковель — Яготин.
Отмечается, что автомобиль "Ланос", за рулем которого находился Черненко, столкнулся с "Ауди".
"Предварительно, "Ланос" выезжал со второстепенной дороги на главную", — сказано в сообщении.
Валентин Черненко известен тем, что в 2019 году пешком прошел от Киева до столицы Португалии. Расстояние в 5,5 тысяч километров он преодолел за 161 день и тем самым вписал свое имя в книгу рекордов Украины.
Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Победы мужчина пытался перейти оживленную трассу и попал под колеса автомобиля.
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