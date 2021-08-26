Відповідатимуть за Межигір’я — НАБУ починає спецрозслідування проти Януковича і його сина

Проти Віктора Януковича розпочато нове спецрозслідування.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 25 серпня дозволив детективам НАБУ вести спеціальне заочне розслідування по Межигір’ю проти екс-президента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Відзначимо, що це друге діловодство такого типу. На початку серпня за справу президента-втікача взялося Госбюро розслідувань за скоєння особливо тяжких злочинів проти протестуючих в 2014 році.

Про дозвіл від ВАКС на своїй сторінці в Facebook повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Януковича і його сина підозрюють у незаконному заволодінні резиденцією Межигір’я у Вишгородському районі Київської області та завданні збитків державі на суму понад 500 млн гривень.

Таке рішення ВАКС про проведення заочного розслідування, дасть можливість завершити слідство проти Януковичів, які ховаються в Росії вже сім років.

Відзначимо, що розслідування навколо Межигір’я триває з 2019 року. Рівно два роки тому Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми людям, серед яких ще один колишній президент — Віктор Ющенко.