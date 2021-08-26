Похолодає і накриє грозами — якою буде погода 27 серпня в Україні

В Україну йде прохолода — дощами накриє половину території.

В Україні осінь вже починає заявляти про свої права — в Карпатах температура вночі опускається до +5 +6 градусів тепла. До кінця тижня подібний температурний режим буде на всій території західної України.

Про це написала метеоролог Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з прогнозом п’ятниця в Україні буде більш прохолодна, ніж дні напередодні. Найхолодніше буде на заході країни +18 +23 градуси. Найспекотніше — на сході. Тут очікують близько +29 за Цельсієм. На решті території +20 +26.

Опади варто чекати жителям і на заході, і на сході. У центральних областях дощ може піти ближче до вечора. На півночі і півдні опади не очікуються.

За інформацією Українського гідрометцентру грози пройдуть в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Прогноз погоди на 27 серпня

У Києві 27 серпня варто чекати сухої погоди і +22 +23 градуси.

На вихідних 28-29 серпня в Києві невелике потепління до +29 градусів, але воно буде короткочасне. В інших регіонах на вихідних також очікується хороша погода, крім західної України, де можливі дощі.

Раніше "Телеграф" писав, що літо 2021 в Україні принесло чимало неприємних сюрпризів відпочиваючим. Серед них медузи і поливні дощі.