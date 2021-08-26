Похолодает и накроет грозами - какой будет погода 27 августа в Украине

В Украину идет прохлада — дождями накроет половину территории.

В Украине осень уже начинает заявлять о своих правах — в Карпатах температура ночью опускается до +5 +6 градусов тепла. К концу недели подобный температурный режим будет на всей территории западной Украины.

Об этом написала метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно прогнозу пятница в Украине будет более прохладная, чем дни накануне. Холоднее всего будет на западе страны +18 +23 градуса. Жарче всего — на востоке. Тут ожидают около +29 по Цельсию. На остальной территории +20 +26.

Осадки стоит ждать жителям и на западе, и на востоке. В центральных областях дождь может пойти ближе к вечеру. На севере и юге осадки не ожидаются.

По информации Украинского гидрометцентра грозы пройдут в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Волынской, Львовской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

Прогноз погоды на 27 августа

В Киеве погода 27 августа стоит ждать сухой погоды и +22 +23 градуса.

На выходных 28-29 августа в Киеве небольшое потепление до +29 градусов, но оно будет кратковременное. В других регионах на выходных также ожидается хорошая погода, кроме западной Украины, где возможны дожди.

Ранее "Телеграф" писал, что лето 2021 в Украине принесло немало неприятных сюрпризов отдыхающим. Среди них медузы и поливные дожди.