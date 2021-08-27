Вдень - спека, вночі - дощі: якою буде погода в Україні на Пречисту та після неї

Найбільше дощитиме у західних та центральних областях України

В Україні на Пречисту синоптики у більшості областей України прогнозують теплу погоду, місцями аж до +30 градусів.

Про це написала метеоролог Наталя Діденко на власній сторінці у Facebook.

За її словами, в Україні на ці вихідні "погода буде красивою з м’яким сонцем і гарними квітами".

Так, у суботу, 28 серпня, протягом дня у переважній більшості областей буде +20 +26 градусів тепла, а у Дніпропетровській області температура повітря прогріється до +30 градусів. При цьому на Заході очікується лише +18 +22 тепла.

Вдень опади будуть малоймовірними.

А от вночі деякі регіони накриють дощі. Це стосується Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької і Чернівецької областей.

У Києві 28 серпня опадів не очікується. На Пречисту у столиці буде тепло до +23 градусів.

У неділю, 29 серпня, Україну накриють дощі. Їх прогнозують у західних, північних та частині центральних областей. А от на сході на півдні країни буде сухо.

Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів вдень. Тепліше буде у східних, південних і центральних областях, а у західних — холодніше.

У Києві 29 серпня очікується дощ, температура повітря при цьому буде +27 градусів.

За даними "Укргідрометцентру", на Пречисту дощі пройдуть у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня

А от 29 серпня дощитиме також у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок потужної зливи в Одесі затопило вулиці, ринки та навіть супермаркети. До ліквідації наслідків негоди довелося залучати рятувальників.