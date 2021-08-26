Одесу накрила потужна злива: затопило вулиці, ринки та навіть супермаркети (фото та відео)

Рух деякими вулицями ускладнено

Одесу у четвер, 26 серпня, накрила потужна злива, внаслідок чого затопило вулиці, ринки та навіть супермаркети. Рух автомобілів та пішоходів по місту ускладнений.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, публікуючи кадри з різних кутків Одеси.

Так, від зливи дуже постраждав відомий ринок "Сьомий кілометр". Там затопило увесь п’ятий майданчик і на місце довелося викликати рятувальників зі спецтехнікою. Як повідомила прес-служба ринку, зараз там працює пожежна машина та 4 помпи, які відкачують воду.

(Фото: 048.ua)

За словами користувачів мережі, найбільше від негоди постраждали такі вулиці: Черняховського, Тіниста, Небесної Сотні, Вільямса, Хімічна, Приморська і Газовий провулок. Там також спостерігається ускладнений рух транспорту. Місяцями рівень води досить високий, а автомобілі у буквальному сенсі плавають вулицями. Для пішоходів ситуація не виглядає кращою.

У Одесі від негоди також постраждали супермаркети. У деяких з них по кісточки води, а місцями рясної зливи не витримала стеля.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", схожа ситуація відбувалася у місті Рівне у День Незалежності України. Там через негоду довелося зупинити рух тролейбусів, крім того скасували частину святкової програми.