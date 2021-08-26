Одессу накрыл мощный ливень: затоплены улицы, рынки и даже супермаркеты (фото и видео)

Движение по некоторым улицам затруднено

Одессу в четверг, 26 августа, накрыл мощный ливень, в результате чего затопило улицы, рынки и даже супермаркеты. Движение автомобилей и пешеходов по городу затруднено.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя кадры из разных уголков Одессы.

Так, от ливня сильно пострадал известный рынок "Седьмой километр". Там затопило всю пятую площадку и на место пришлось вызывать спасателей со спецтехникой. Как сообщила пресс-служба рынка, сейчас там работает пожарная машина и 4 помпы, которые откачивают воду.

(Фото: 048.ua )

По словам пользователей сети, больше всего от непогоды пострадали такие улицы: Черняховского, Тенистая, Небесной Сотни, Вильямса, Химическая, Приморская и Газовый переулок. Там также затруднено движение транспорта. Местами уровень воды достаточно высокий, а автомобили в буквальном смысле плавают по улицам. Для пешеходов ситуация также не выглядит лучше.

В Одессе от непогоды также пострадали супермаркеты. В некоторых из них по щиколотку воды, а местами от сильного ливня потек потолок.

Напомним, как сообщал "Телеграф", похожая ситуация происходила в городе Ровно в День Независимости Украины. Там из-за непогоды пришлось остановить движение троллейбусов, кроме того отменили часть праздничной программы.