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День Незалежності у Рівному зіпсувала злива: транспорт став, частину святкової програми скасували

Автор
А. Дворовенко
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День Незалежності у Рівному зіпсувала злива: транспорт став, частину святкової програми скасували Новина оновлена 24 серпня 2021, 16:05
Через сильну зливу затопило Рівне

Крім того, деякі вулиці у Рівному буквально перетворилися у річки

Україна сьогодні, 24 серпня, відзначає 30-у річницю Незалежності, з нагоди якої у регіонах провели безліч урочистих заходів. Однак, далеко не скрізь День Незалежності України пройшов за планом — у Рівному святкову програму зіпсувала злива, яка накрила місто.

Про це повідомили очевидці у соцмережах та місцева влада.

Відомо, що найбільше від дощу постраждали вулиці Чорновола, Д. Галицького, Київська, Шевченка, Віденська та Біла. Там транспорт буквально плавав, місцями рівень води досягав кузовів легковиків.

Затоплені вулиці, у свою чергу, зробили неможливою роботу громадського транспорту. Як повідомили на сторінці КП "Рівнеелектроавтотранс", через сильний дощ у місті призупинили рух тролейбусів у районі льонокомбінату та автотранспортного технікуму.

Крім того, у Рівному через негоду скасували частину заходів до Дня Незалежності України. Зокрема, не відбувся фестиваль "Свято хліба" і виставка "Алея майстрів". Також закрили літню сцену.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Одесі до Дня Незалежності провели військово-морський парад з десятками військових кораблів та авіацією НАТО. Також ми писали, як пройшов військовий парад у Києві — над Хрещатиком пролетіла знаменита "Мрія" і винищувачі НАТО, а також Збройні сили України продемонстрували всю міць наземної військової техніки

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