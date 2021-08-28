Під час обстрілів Авдіївки поранення отримали дев’ять військовослужбовців

ВСУ дали адекватну відповідь на дії супротивника, кажуть в ТКГ.

Під час обстрілів окупантами Авдіївки постраждали дев’ять військовослужбовців ЗСУ.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба української делегації в Тристоронньої контактній групі.

"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми девʼять українських військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

У ТКГ вказали, що противник застосовував важкі міномети калібру 120-мм і 122-мм артилерійські установки.

Також наголошується, що ВСУ дали "адекватну відповідь" на дії окупантів.

У повідомленні говориться, що цілями таких дій є провокація української сторони на подальшу ескалацію конфлікту і зрив переговорів президентів України і США про подальші шляхи врегулювання конфлікту.

Разом з тим, проведення переговорів в форматі ТКГ не планується, оскільки російська делегація минулого тижня двічі в таких відмовила.

Також там закликають бути морально готовими до того, що активність окупаційних військ зросте перед і під час візиту Володимира Зеленського в США.

Як повідомлялося раніше, Авдіївка знаходиться в 30 кілометрах від Донецька і обстріли там не рідкість. Імовірно встановлено, що в цей раз вогонь вівся з селища Спартак.