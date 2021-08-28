Під час обстрілів Авдіївки поранення отримали дев’ять військовослужбовців
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ВСУ дали адекватну відповідь на дії супротивника, кажуть в ТКГ.
Під час обстрілів окупантами Авдіївки постраждали дев’ять військовослужбовців ЗСУ.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба української делегації в Тристоронньої контактній групі.
"Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми девʼять українських військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.
У ТКГ вказали, що противник застосовував важкі міномети калібру 120-мм і 122-мм артилерійські установки.
Також наголошується, що ВСУ дали "адекватну відповідь" на дії окупантів.
У повідомленні говориться, що цілями таких дій є провокація української сторони на подальшу ескалацію конфлікту і зрив переговорів президентів України і США про подальші шляхи врегулювання конфлікту.
Разом з тим, проведення переговорів в форматі ТКГ не планується, оскільки російська делегація минулого тижня двічі в таких відмовила.
Також там закликають бути морально готовими до того, що активність окупаційних військ зросте перед і під час візиту Володимира Зеленського в США.
Як повідомлялося раніше, Авдіївка знаходиться в 30 кілометрах від Донецька і обстріли там не рідкість. Імовірно встановлено, що в цей раз вогонь вівся з селища Спартак.
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