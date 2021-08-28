Били из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии: в штабе ООС рассказали подробности обстрела Авдеевки (фото)

По факту применения запрещенного вооружения на Донбассе начато уголовное производство.

Во время двух обстрелов Авдеевки утром в субботу, 28 августа, боевики применяли оружие запрещенное Минскими соглашениями. Во время нападения был ранен украинский военный. Он получил осколочное ранение. Оккупанты стреляли из крупнокалиберных минометов и гаубиц.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

Следы обстрелов в Авдеевке

Обстрелы вели из запрещенных минометов калибром 120 мм и гаубиц калибром 122 мм. В Авдеевке зафиксировали разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. Среди местного населения жертв нет. Про обстрел сообщили в мониторинговую миссию ОБСЕ. Именно их беспилотник снял гаубицы этого калибра под Донецком ранее. По факту обстрела открыто уголовное производство.

Последствия обстрела в Авдеевке

Штаб ООС утверждает, что военные дали адекватный ответ, но жители самой Авдеевки говорят, что выстрелов в ответ не было.

Обстрелу подвергся район, где расположена одна из тыловых частей Вооруженных сил Украины.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Напомним "Телеграф" писал, что обстрелы в Авдеевке начались около семи утра в субботу и повторились в десять утра. Город находится неподалеку от Донецка — в 30 километрах и близ него регулярно происходят обстрелы.