Били из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии: в штабе ООС рассказали подробности обстрела Авдеевки (фото)
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По факту применения запрещенного вооружения на Донбассе начато уголовное производство.
Во время двух обстрелов Авдеевки утром в субботу, 28 августа, боевики применяли оружие запрещенное Минскими соглашениями. Во время нападения был ранен украинский военный. Он получил осколочное ранение. Оккупанты стреляли из крупнокалиберных минометов и гаубиц.
Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.
Обстрелы вели из запрещенных минометов калибром 120 мм и гаубиц калибром 122 мм. В Авдеевке зафиксировали разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. Среди местного населения жертв нет. Про обстрел сообщили в мониторинговую миссию ОБСЕ. Именно их беспилотник снял гаубицы этого калибра под Донецком ранее. По факту обстрела открыто уголовное производство.
Штаб ООС утверждает, что военные дали адекватный ответ, но жители самой Авдеевки говорят, что выстрелов в ответ не было.
Обстрелу подвергся район, где расположена одна из тыловых частей Вооруженных сил Украины.
Напомним "Телеграф" писал, что обстрелы в Авдеевке начались около семи утра в субботу и повторились в десять утра. Город находится неподалеку от Донецка — в 30 километрах и близ него регулярно происходят обстрелы.
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