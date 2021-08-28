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Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото) Новина оновлена 28 серпня 2021, 13:19
Пожежа після обстрілу в Авдіївці

За фактом застосування забороненого озброєння на Донбасі розпочате кримінальне провадження.

Під час двох обстрілів Авдіївки вранці в суботу, 28 серпня, бойовики застосовували зброю, заборонену Мінськими угодами. Під час нападу був поранений український військовий. Він отримав осколкове поранення. Окупанти стріляли з великокаліберних мінометів і гаубиць.

Про це повідомила пресслужба Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Сліди обстрілу в Авдіївці
Сліди обстрілу в Авдіївці

Обстріли вели з заборонених мінометів калібром 120 мм і гаубиць калібром 122 мм. В Авдіївці зафіксували руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури. Серед місцевого населення жертв немає. Про обстріл повідомили в моніторингову місію ОБСЄ. Саме їх безпілотник зняв гаубиці цього калібру під Донецьком раніше. За фактом обстрілу відкрите кримінальне провадження.

Наслідки обстрілу в Авдіївці
Наслідки обстрілу в Авдіївці

Штаб ООС стверджує, що військові дали адекватну відповідь, але жителі самої Авдіївки кажуть, що пострілів у відповідь не було.

Обстрілу піддався район, де розташована одна з тилових частин Збройних сил України.

Наслідки обстрілів в Авдіївці
Наслідки обстрілів в Авдіївці

Нагадаємо "Телеграф" писав, що обстріли в Авдіївці почалися близько сьомої ранку в суботу і повторилися о десятій ранку. Місто знаходиться неподалік від Донецька — в 30 кілометрах і поблизу нього регулярно відбуваються обстріли.

Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
В регіонах
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
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Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
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