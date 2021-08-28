Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
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За фактом застосування забороненого озброєння на Донбасі розпочате кримінальне провадження.
Під час двох обстрілів Авдіївки вранці в суботу, 28 серпня, бойовики застосовували зброю, заборонену Мінськими угодами. Під час нападу був поранений український військовий. Він отримав осколкове поранення. Окупанти стріляли з великокаліберних мінометів і гаубиць.
Про це повідомила пресслужба Операції Об’єднаних сил в Facebook.
Обстріли вели з заборонених мінометів калібром 120 мм і гаубиць калібром 122 мм. В Авдіївці зафіксували руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури. Серед місцевого населення жертв немає. Про обстріл повідомили в моніторингову місію ОБСЄ. Саме їх безпілотник зняв гаубиці цього калібру під Донецьком раніше. За фактом обстрілу відкрите кримінальне провадження.
Штаб ООС стверджує, що військові дали адекватну відповідь, але жителі самої Авдіївки кажуть, що пострілів у відповідь не було.
Обстрілу піддався район, де розташована одна з тилових частин Збройних сил України.
Нагадаємо "Телеграф" писав, що обстріли в Авдіївці почалися близько сьомої ранку в суботу і повторилися о десятій ранку. Місто знаходиться неподалік від Донецька — в 30 кілометрах і поблизу нього регулярно відбуваються обстріли.
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