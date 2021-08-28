Позиции ВСУ обстреливают возле Авдеевки: где это на карте и что происходит в зоне ООС (фото)
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Эскалация конфликта в зоне ООС в Донецкой области.
В Авдеевке Донецкой области утро субботы 28 августа началось с обстрелов — от прилета мин в домах дрожат стекла. Над городом поднимается столб дыма.
По сообщениям очевидцев обстрел города и позиций ВСУ ведут боевики "ДНР" из поселка Спартак, который находится в направлении Донецка. Он находится рядом с Авдеевкой, их раньше даже соединял маршрут городского трамвая.
Авдеевка находится недалеко от Донецка, оккупированного боевиками — всего в 30 километрах.
В связи с обострением военной ситуации "Укрзализныця" сократила маршрут поезда "Киев-Авдеевка" до Покровска. Решение принято на три дня. Людей смогут довести по безопасным дорогам на автобусе.
Местных жителей просят не пользоваться Индустриальным проспектом в Авдеевке.
Предыдущее обострение в районе Авдеевки фиксировали 26 августа, тогда обстрел позиций ВСУ вели из минометов калибра 82 мм.
По информации пресс-службы Операции объединенных сил 28 августа утром также обстреливали позиции ВСУ возле Троицкого и Светлодарска. В Троицком боевики палили из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под Светлодарском открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Ранее "Телеграф" писал, что боевики подтянули к Донецку тяжелое вооружение.
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