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Позиції ВСУ обстрілюють біля Авдіївки: де це на карті і що відбувається в зоні ООС (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Позиції ВСУ обстрілюють біля Авдіївки: де це на карті і що відбувається в зоні ООС (фото) Новина оновлена 28 серпня 2021, 11:57
Ранковий обстріл в Авдіївці 28 серпня.

Ескалація конфлікту в зоні ООС в Донецькій області.

В Авдіївці Донецької області ранок суботи 28 серпня почалося з обстрілів — від прильоту мін в будинках тремтять вікна. Над містом піднімається стовп диму.

За повідомленнями очевидців обстріл міста і позицій ВСУ ведуть бойовики "ДНР" з селища Спартак, яке знаходиться у напрямку Донецька. Він знаходиться поруч з Авдіївкою, їх раніше навіть з’єднував маршрут міського трамвая.

Авдіївка знаходиться недалеко від Донецька, окупованого бойовиками — всього в 30 кілометрах.

Лінія розмежування в Донецькій області
Лінія розмежування в Донецькій області

У зв’язку із загостренням військової ситуації "Укрзалізниця" скоротила маршрут поїзда "Київ-Авдіївка" до Покровська. Рішення прийнято на три дні. Людей зможуть довести по безпечним дорогам на автобусі.

Донецьк, Авдіївка та Покровск на мапі
Донецьк, Авдіївка та Покровск на мапі

Місцевих жителів просять не користуватися Індустріальним проспектом в Авдіївці.

Попереднє загострення в районі Авдіївки фіксували 26 серпня, тоді обстріл позицій ВСУ вели з мінометів калібру 82 мм.

За інформацією пресслужби Операції об’єднаних сил 28 серпня вранці також обстрілювали позиції ВСУ біля Троїцького і Світлодарська. У Троїцькому бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під Світлодарськ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики підтягнули до Донецька важке озброєння.

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