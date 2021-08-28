Позиції ВСУ обстрілюють біля Авдіївки: де це на карті і що відбувається в зоні ООС (фото)

Ескалація конфлікту в зоні ООС в Донецькій області.

В Авдіївці Донецької області ранок суботи 28 серпня почалося з обстрілів — від прильоту мін в будинках тремтять вікна. Над містом піднімається стовп диму.

За повідомленнями очевидців обстріл міста і позицій ВСУ ведуть бойовики "ДНР" з селища Спартак, яке знаходиться у напрямку Донецька. Він знаходиться поруч з Авдіївкою, їх раніше навіть з’єднував маршрут міського трамвая.

Авдіївка знаходиться недалеко від Донецька, окупованого бойовиками — всього в 30 кілометрах.

Лінія розмежування в Донецькій області

У зв’язку із загостренням військової ситуації "Укрзалізниця" скоротила маршрут поїзда "Київ-Авдіївка" до Покровська. Рішення прийнято на три дні. Людей зможуть довести по безпечним дорогам на автобусі.

Донецьк, Авдіївка та Покровск на мапі

Місцевих жителів просять не користуватися Індустріальним проспектом в Авдіївці.

Попереднє загострення в районі Авдіївки фіксували 26 серпня, тоді обстріл позицій ВСУ вели з мінометів калібру 82 мм.

За інформацією пресслужби Операції об’єднаних сил 28 серпня вранці також обстрілювали позиції ВСУ біля Троїцького і Світлодарська. У Троїцькому бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під Світлодарськ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики підтягнули до Донецька важке озброєння.