Рус

Вчені розповіли, навіщо Україні криголам

Автор
Д. Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Вчені розповіли, навіщо Україні криголам Новина оновлена 30 серпня 2021, 20:20
Криголам "James Clark Ross"

У НАНЦ сподіваються, що з цього починається повернення української науки в Світовий океан

Над флагманом українського наукового-дослідного флоту — колишнім британським криголамом "James Clark Ross" (укр. "Джеймс Кларк Росс") — в понеділок, 30 серпня, було піднято синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Криголам "James Clark Ross"
Криголам "James Clark Ross"

Згідно з інформацією, в даний час судно знаходиться в в порту міста Фредеріксгавн (Данія). Після переоформлення низки документів на Україну, науково-дослідне судно зможе відправитися в Одесу.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий висловив надію, що з поповнення цим судном українського наукового флоту "починається повернення української науки в Світовий океан".

Прапор України підняли на криголамі "James Clark Ross"
Прапор України підняли на криголамі "James Clark Ross"
Прапор України підняли на криголамі "James Clark Ross"
Прапор України підняли на криголамі "James Clark Ross"

У НАНЦ підкреслили, що власний океанографічний криголам дозволить Україні:

  • після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану;
  • вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" і розширити можливості сезонних експедицій;
  • створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами;
  • проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, і, при необхідності, в інших регіонах океану.
Прапор НАНЦ піднімають на криголамі "James Clark Ross"
Прапор НАНЦ піднімають на криголамі "James Clark Ross"

Як повідомлялося, 19 серпня 2021 року Великобританія передала Україні криголам "Джеймс Кларк Росс".

На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
Київ
На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
Дата публікації
Категорія
Український спецназ на прохання Канади витягнув із Кабула непростих афганців: усі деталі операції
Український спецназ на прохання Канади витягнув із Кабула непростих афганців: усі деталі операції
Дата публікації
Категорія
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Дата публікації
Категорія
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Дата публікації
Категорія
"Талібан всюди — друзі, сусіди, родичі": чим запам’ятався Афганістан українському туристу-екстремалу
"Талібан всюди — друзі, сусіди, родичі": чим запам’ятався Афганістан українському туристу-екстремалу