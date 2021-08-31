Вчені розповіли, навіщо Україні криголам

У НАНЦ сподіваються, що з цього починається повернення української науки в Світовий океан

Над флагманом українського наукового-дослідного флоту — колишнім британським криголамом "James Clark Ross" (укр. "Джеймс Кларк Росс") — в понеділок, 30 серпня, було піднято синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Криголам "James Clark Ross"

Згідно з інформацією, в даний час судно знаходиться в в порту міста Фредеріксгавн (Данія). Після переоформлення низки документів на Україну, науково-дослідне судно зможе відправитися в Одесу.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий висловив надію, що з поповнення цим судном українського наукового флоту "починається повернення української науки в Світовий океан".

Прапор України підняли на криголамі "James Clark Ross" Прапор України підняли на криголамі "James Clark Ross"

У НАНЦ підкреслили, що власний океанографічний криголам дозволить Україні:

після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану;

вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" і розширити можливості сезонних експедицій;

створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами;

проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, і, при необхідності, в інших регіонах океану.

Прапор НАНЦ піднімають на криголамі "James Clark Ross"

Як повідомлялося, 19 серпня 2021 року Великобританія передала Україні криголам "Джеймс Кларк Росс".