Укр

Британия передала Украине ледокол

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
154
Британия передала Украине ледокол Новость обновлена 19 августа 2021, 19:18
"Джеймс Кларк Росс"

Украина купила в Великобритании исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс"

Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс". Благодаря ему можно будет отправляться в арктические экспедиции.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщает посольство Великобритании в Киеве на странице в Facebook.

О ледоколе известно, что он 30 лет прослужил в составе Британской антарктической миссии. После этого в Великобритании приняли решение продать его украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Еще один случай передачи британского исследовательского актива Украине произошел в 1996 году. Тогда британцы продали ледокол станции "Фарадей", которая сейчас имеет название "Академик Вернадский".

Ценность покупки корабля "Джеймс Кларк Росс" заключается в том, что он открывает новые возможности для проведения научных исследований. Благодаря ему украинские исследования океанов и изменений климата в полярных регионах могут выйти на новый уровень.

Интересно то, что этим же кораблем "Джеймс Кларк Росс" в 1996 году доставили первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию ​​под названием "Фарадей".

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты ООН дали неутешительный прогноз развития глобального потепления и его последствий.

Напоминаем, что повышение глобальной температуры приведет к выбросу сотен миллиардов тонн углерода из почвы.

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан