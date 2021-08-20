Британия передала Украине ледокол

Украина купила в Великобритании исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс"

Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс". Благодаря ему можно будет отправляться в арктические экспедиции.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщает посольство Великобритании в Киеве на странице в Facebook.

О ледоколе известно, что он 30 лет прослужил в составе Британской антарктической миссии. После этого в Великобритании приняли решение продать его украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Еще один случай передачи британского исследовательского актива Украине произошел в 1996 году. Тогда британцы продали ледокол станции "Фарадей", которая сейчас имеет название "Академик Вернадский".

Ценность покупки корабля "Джеймс Кларк Росс" заключается в том, что он открывает новые возможности для проведения научных исследований. Благодаря ему украинские исследования океанов и изменений климата в полярных регионах могут выйти на новый уровень.

Интересно то, что этим же кораблем "Джеймс Кларк Росс" в 1996 году доставили первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию ​​под названием "Фарадей".

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