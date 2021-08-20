Британія передала Україні криголам

Україна купила у Великобританії дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс"

Великобританія передала Україні дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс". Завдяки ньому можна буде вирушати в арктичні експедиції.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє посольство Великобританії в Києві на сторінці в Facebook.

Про криголам відомо, що він 30 років прослужив у складі Британської антарктичної місії. Після цього у Великобританії прийняли рішення продати його українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

Ще один випадок передачі британського дослідницького активу Україні стався у 1996 році. Тоді британці продали криголам станції "Фарадей", яка зараз має назву "Академік Вернадський".

Цінність покупки корабля "Джеймс Кларк Росс" полягає в тому, що він відкриває нові можливості для проведення наукових досліджень. Завдяки ньому українські дослідження океанів і змін клімату в полярних регіонах можуть вийти на новий рівень.

Цікаво те, що цим же кораблем "Джеймс Кларк Росс" в 1996 році доставили першу українську місію на колишню британську станцію під назвою "Фарадей".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти ООН дали невтішний прогноз розвитку глобального потепління і його наслідків.

Нагадуємо, що підвищення глобальної температури призведе до викиду сотень мільярдів тонн вуглецю з ґрунту.