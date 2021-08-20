Рус

Британія передала Україні криголам

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читати російською
Автор
146
Британія передала Україні криголам Новина оновлена 19 серпня 2021, 19:18
"Джеймс Кларк Росс"

Україна купила у Великобританії дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс"

Великобританія передала Україні дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс". Завдяки ньому можна буде вирушати в арктичні експедиції.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє посольство Великобританії в Києві на сторінці в Facebook.

Про криголам відомо, що він 30 років прослужив у складі Британської антарктичної місії. Після цього у Великобританії прийняли рішення продати його українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

Ще один випадок передачі британського дослідницького активу Україні стався у 1996 році. Тоді британці продали криголам станції "Фарадей", яка зараз має назву "Академік Вернадський".

Цінність покупки корабля "Джеймс Кларк Росс" полягає в тому, що він відкриває нові можливості для проведення наукових досліджень. Завдяки ньому українські дослідження океанів і змін клімату в полярних регіонах можуть вийти на новий рівень.

Цікаво те, що цим же кораблем "Джеймс Кларк Росс" в 1996 році доставили першу українську місію на колишню британську станцію під назвою "Фарадей".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти ООН дали невтішний прогноз розвитку глобального потепління і його наслідків.

Нагадуємо, що підвищення глобальної температури призведе до викиду сотень мільярдів тонн вуглецю з ґрунту.

Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Гроші
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Категорія
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Дата публікації
Категорія
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу