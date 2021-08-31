У Києві вшанували пам’ять загиблих 31 серпня під Радою нацгвардійців (ексклюзивні фото)
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31 серпня 2015 року за стінами Верховної Ради загинули четверо нацгвардійців.
У Києві під Верховною Радою України вшанували пам’ять військовослужбовців, які загинули під час несення служби шість років тому.
Кореспондент "Телеграфа" повідомляє, що в пам’ятній церемонії взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його заступниця, голови фракцій і комісій ВР, глава Міністерства внутрішніх справ, командування Національної гвардії України і рідні загиблих військовослужбовців.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Як відомо, 31 серпня 2015 року Верховна Рада України приймала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестуючі, організовані ВО "Свобода", Радикальною партією Олега Ляшка, УКРОПом і Громадянською платформою, проводили мітинг під будівлею. Коли законопроєкт був прийнятий протестуючі атакували будівлю. Вони використовували бруківку, сльозогінний газ і димові шашки. Потім — бойову гранату.
За підсумками зіткнення загинули четверо військовослужбовців Національної гвардії й були поранені майже півтори сотні людей. За інформацією правоохоронців трагедію спровокували члени ВО "Свобода". Їм був затверджений обвинувальний акт Генпрокуратурою в липні 2016.
Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі двоє військових ЗСУ поранені, а один захисник загинув.
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