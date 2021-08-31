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У Києві вшанували пам’ять загиблих 31 серпня під Радою нацгвардійців (ексклюзивні фото)

Автор
Г. Михайлова
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У Києві вшанували пам’ять загиблих 31 серпня під Радою нацгвардійців (ексклюзивні фото) Новина оновлена 31 серпня 2021, 11:36
Пам’ятна церемонія в 2021 році.

31 серпня 2015 року за стінами Верховної Ради загинули четверо нацгвардійців.

У Києві під Верховною Радою України вшанували пам’ять військовослужбовців, які загинули під час несення служби шість років тому.

Під Верховною Радою вшанували пам’ять українських військових.
Під Верховною Радою вшанували пам’ять українських військових.
Під час зіткнень 31 серпня 2015 року загинули четверо нацгвардейцев.
Під час зіткнень 31 серпня 2015 року загинули четверо нацгвардейцев.
Церемонія під Верховною Радою 31 серпня 2021
Церемонія під Верховною Радою 31 серпня 2021

Кореспондент "Телеграфа" повідомляє, що в пам’ятній церемонії взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його заступниця, голови фракцій і комісій ВР, глава Міністерства внутрішніх справ, командування Національної гвардії України і рідні загиблих військовослужбовців.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Як відомо, 31 серпня 2015 року Верховна Рада України приймала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестуючі, організовані ВО "Свобода", Радикальною партією Олега Ляшка, УКРОПом і Громадянською платформою, проводили мітинг під будівлею. Коли законопроєкт був прийнятий протестуючі атакували будівлю. Вони використовували бруківку, сльозогінний газ і димові шашки. Потім — бойову гранату.

За підсумками зіткнення загинули четверо військовослужбовців Національної гвардії й були поранені майже півтори сотні людей. За інформацією правоохоронців трагедію спровокували члени ВО "Свобода". Їм був затверджений обвинувальний акт Генпрокуратурою в липні 2016.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі двоє військових ЗСУ поранені, а один захисник загинув.

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