В Киеве почтили память погибших 31 августа под Радой нацгвардейцев (эксклюзивные фото)

31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады погибли четверо нацгвардейцев.

В Киеве под Верховной Радой Украины почтили память военнослужащих, которые погибли во время несения службы шесть лет назад.

Под Верховной Радой почтили память украинских военных. Во время столкновений 31 августа 2015 года погибли четверо нацгвардейцев. Церемония под Верховной Радой 31 августа 2021

Корреспондент "Телеграфа" сообщает, что в памятной церемонии приняли участие глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его заместитель, главы фракций и комиссий ВР, глава Министерства внутренних дел, командование Национальной гвардии Украины и родные погибших военнослужащих.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Как известно, 31 августа 2015 года Верховная Рада Украины принимала в первом чтении изменения в Конституцию по децентрализации. Протестующие, организованные ВО "Свобода", Радикальной партией Олега Ляшко, УКРОПом и Гражданской платформой, проводили митинг под зданием. Когда законопроект был принят протестующие атаковали здание. Они использовали брусчатку, слезоточивый газ и дымовые шашки. Затем использовали боевую гранату.

По итогам столкновения погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии и были ранены почти полторы сотни человек. По информации правоохранителей трагедию спровоцировали члены ВО "Свобода". Им был утвержден обвинительный акт Генпрокуратурой в июле 2016.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе двое военных ВСУ ранены, а один защитник погиб.