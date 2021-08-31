В Киеве почтили память погибших 31 августа под Радой нацгвардейцев (эксклюзивные фото)
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31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады погибли четверо нацгвардейцев.
В Киеве под Верховной Радой Украины почтили память военнослужащих, которые погибли во время несения службы шесть лет назад.
Корреспондент "Телеграфа" сообщает, что в памятной церемонии приняли участие глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его заместитель, главы фракций и комиссий ВР, глава Министерства внутренних дел, командование Национальной гвардии Украины и родные погибших военнослужащих.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Как известно, 31 августа 2015 года Верховная Рада Украины принимала в первом чтении изменения в Конституцию по децентрализации. Протестующие, организованные ВО "Свобода", Радикальной партией Олега Ляшко, УКРОПом и Гражданской платформой, проводили митинг под зданием. Когда законопроект был принят протестующие атаковали здание. Они использовали брусчатку, слезоточивый газ и дымовые шашки. Затем использовали боевую гранату.
По итогам столкновения погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии и были ранены почти полторы сотни человек. По информации правоохранителей трагедию спровоцировали члены ВО "Свобода". Им был утвержден обвинительный акт Генпрокуратурой в июле 2016.
Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе двое военных ВСУ ранены, а один защитник погиб.
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