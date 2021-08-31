Від західних +15 до південних +29 градусів - синоптик Наталка Діденко розказала про погоду на День знань

Майже на всій території України 1 вересня буде не дуже спекотним.

Метеоролог Наталка Діденко радить готуватися до прохолодної погоди. Холодніше стане майже на всій території держави. Тепла чекати варто тільки на півдні України.

Про погоду на 1 вересня метеоролог розповіла на сторінці у Facebook.

За її словами південь України буде найтеплішим — там очікувати варто від +25 до +29 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході. Там очікується температура від +15 до +21 за Цельсієм. Водночас Наталка Діденко попередила туристів, що в Карпатах вночі температура вночі спустилася до +4 +9 градусів вище нуля, і варто взяти тепле спорядження.

Що до центральних регіонів України, то в цьому регіоні найбільший розбіг за температурою. Так, найнижча очікується на Вінничині +17 +18 градусів, тоді як у Дніпрі +27.

На Півночі температура коливатиметься від +18 до +24 градусів. На Сході досить тепло — від +23 до +28.

Опадів слід очікувати на заході країни та на Вінниччині. Післяобід дощитиме на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. На решті території переважно триматиметься суха погода.

Що ж до погоди на 1 вересня в Києві, то метеоролог прогнозує +22 +23 градуси.

Одночасно Наталка Діденко розповіла, що з 2 вересня стане суттєво холодніше.

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