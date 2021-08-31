От западных +15 до южных +29 градусов — синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на День знаний

Почти на всей территории Украину 1 сентября будет не слишком жарко.

Метеоролог Наталья Диденко советует готовиться к прохладной погоде. Холоднее станет почти на всей территории государства. Тепла ждать стоит только на юге Украины.

О погоде на 1 сентября метеоролог рассказала на странице в Facebook.

По ее словам юг Украины будет самым теплым — там будет от 25 до 29 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе. Там ожидается температура от +15 до +21 по Цельсию. В то же время Наталья Диденко предупредила туристов, в Карпатах ночью температура ночью опустилась до +4 +9 градусов выше нуля, и стоит взять теплое снаряжение.

Что касается центральных регионов Украины, то в этом регионе самый большой разбег по температуре. Так, самая низкая ожидается в Винницкой области +17 +18 градусов, тогда как в Днепре +27.

На севере температура будет колебаться от +18 до +24 градусов. На Востоке достаточно тепло — от +23 до +28.

Осадков следует ожидать на западе страны и в Винницкой области. После обеда дождь прогнозируется в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. На остальной территории преимущественно будет держаться сухая погода.

Что касается погоды на 1 сентября в Киеве, то метеоролог прогнозирует +22 +23 градуса.

Одновременно Наталья Диденко рассказала, что со 2 сентября станет существенно холоднее.

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