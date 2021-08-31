Зламані повалені дерева і побиті автомобілі: наслідки грози в Києві (фото)

Про постраждалих від стихії інформації немає.

Столиця України розбирається з наслідками грози, яка накрила Київ вночі 30 серпня.

Очевидці повідомляють, що дерева падали по всьому місту — в Шевченківському районі міста, на Сирці гілки і стовбури, які впали ще не прибрали на вулиці Максима Берлінського.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф.

У парку "Бабин яр" негода повалила багато дерев.

Постраждала і Дитяча залізниця Києва, якій заблокувало колії.

Також в Шевченківському районі, на Лук’янівці вночі під час грози дерево впало на маршрутний автобус.

Не тільки Шевченківський район столиці, але і Подільський постраждав від негоди. Так в Межовому провулку дерева впали на припарковані автомобілі.

У Солом’янському районі Києва дерево після негоди впало також на припарковану машину, але ситуація викликала дискусію. Автомобіль був припаркований на тротуарі поруч з пішохідним переходом і частина користувачів побачили в цьому "карму".

Також, гроза в Києві 30 серпня викликала пожежу. Так, ввечері блискавка влучила в електроопору, через що дерево загорілося. Рятувальникам допоміг сильний дощ і загоряння вдалося швидко ліквідувати. Надзвичайна подія сталася в Подільському районі.

Раніше "Телеграф" писав, що киянам не варто чекати повторення розгулу стихії у вівторок — дощі та грози пішли в інші регіони України.