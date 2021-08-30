Затопленные улицы и перебои с транспортом: Киев накрыло новой грозой (видео)

Столица Украины оказалась в плену непогоды.

Похоже, после грозы и ливня в воскресенье, погода решила окончательно затопить Киев. На фоне серьезных перепадов температур в западной и восточной частях Украины, в центральных областях наблюдаются сильные осадки.

Кадрами "потопа" в столице поделились местные телеграм-каналы.

"Станция скоростного трамвая на Героев Севастополя затоплена. Все трамваи стоят", — сообщает "Київ Оперативний".

На других видеозаписях заметно, что водой залило проезд под Индустриальным мостом.

Также сообщается о том, что в некоторых местах погода повалила деревья на дороги из-за чего движение осложнено.

А на Виноградаре молния попала в электрический щиток, из-за чего в течение полуминуты были слышны хлопки и видны вспышки огня, затем все погасло.

Из-за усложнившихся погодных условий, подтопленная накануне станция Героев Днепра работает с ограничениями на выход и вход.

Синоптик Наталья Диденко объяснила мощные ливни в столице тем, что посреди Украины проходит грань атмосферного фронта, из-за чего на Западе наблюдается похолодание до +13, а на Востоке — летняя жара до +32.

"Поэтому и грозовая деятельность активно декларирует окончания лета типичными летними явлениями", — написала она.

Как сообщалось ранее, накануне из-за сильных дождей в новом Урбан-парке в Киеве образовались огромные лужи. В ВДНХ это объяснили тем, что ливневая система хоть и была предусмотрена, но еще не до конца настроена.