На ВДНХ в Киеве затопило новейший Урбан-парк, построенный по программе Зеленского

В ВДНХ объяснили это тем, что ливневая система проходит настройку.

После дождей и гроз в Киеве на новооткрытой спортивной площадке Урбан-парка на ВДНХ осталось много воды.

Кадрами с площадки поделилась местная жительница Любовь Фомина в сообществе "Сусіди. Голосіїв" в соцсети Фейсбук.

"Вот, как можно так строить? Ни одного слива! Последствия для покрытия, да и для самих конструкций, сами понимаете, будет печальным", — спросила она.

Представитель ВДНХ в комментариях к записи ответила, что в настоящее время площадка работает в тестовом режиме. По ее словам, ливневая система и канализация в проекте предусмотрены, но в настоящее время находятся в процессе настройки.

Она также заверила, что до 1 сентября работы по настройке будут завершены и подобных "потопов" в будущем случаться не должно.

Урбан-парк в ВДНХ

Как известно, строительство Урбан-парка начали еще в мае 2021 года. Открытие площадки было запланировано 26 августа, однако из-за дождя оно было перенесено. Однако в тот же день часть локаций уже стала доступна посетителям.

Проект реализовывался в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большое строительство" и "Здоровая Украина".

На территории Урбан-парка расположены скейт-парк, площадью 2500 квадратных метров, а также площадки для занятий стритфутболом, стритболом, уличными танцами, паркуром и уличной гимнастикой.

Как сообщалось ранее, в Киеве накануне прошли сильные дожди с грозами, из-за чего на улицах образовались реки, а также затопило входы на станцию метро "Героев Днепра".