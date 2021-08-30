На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського

У ВДНГ пояснили це тим, що зливова система проходить настройку.

Після дощів і гроз в Києві на нововідкритому спортивному майданчику Урбан-парку на ВДНГ залишилося багато води.

Кадрами з майданчика поділилася місцева жителька Любов Фоміна в співтоваристві "Сусіди. Голосіїв" в соцмережі Фейсбук.

"Ось, як можна так будувати? Жодного зливу! Наслідки для покриття, та й для самих конструкцій, самі розумієте, будуть сумними", — запитала вона.

Представниця ВДНГ в коментарях до запису відповіла, що в даний час майданчик працює в тестовому режимі. За її словами, зливова система і каналізація в проекті передбачені, але в даний час знаходяться в процесі настройки.

Вона також запевнила, що до 1 вересня роботи з налаштування будуть завершені і подібних "потопів" в майбутньому траплятися не повинно.

Урбан-парк в ВДНГ

Як відомо, будівництво Урбан-парку почали ще в травні 2021 року. Відкриття майданчика було заплановано 26 серпня, проте через дощ воно було перенесено. Однак в той же день частина локацій вже стала доступна відвідувачам.

Проект реалізовувався в рамках програм президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна".

На території Урбан-парку розташовані скейт-парк, площею 2500 квадратних метрів, а також майданчики для занять стрітфутболом, стрітболом, вуличними танцями, паркуром і вуличною гімнастикою.

Як повідомлялося раніше, в Києві напередодні пройшли сильні дощі з грозами, через що на вулицях утворилися річки, а також затопило входи на станцію метро "Героїв Дніпра".