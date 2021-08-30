Затоплені вулиці і перебої з транспортом: Київ накрило новою грозою (відео)
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Столиця України опинилася в полоні негоди.
Схоже, після грози і зливи в неділю, погода вирішила остаточно затопити Київ. На тлі серйозних перепадів температур в західній і східній частинах України, в центральних областях спостерігаються сильні опади.
Кадрами "потопу" в столиці поділилися місцеві телеграм-канали.
"Станція швидкісного трамвая на Героїв Севастополя затоплена. Всі трамваї стоять", — повідомляє "Київ Оперативний".
На інших відеозаписах помітно, що водою залило проїзд під Індустріальним мостом.
Також повідомляється про те, що в деяких місцях погода повалила дерева на дороги, через що рух був ускладнений.
А на Виноградарі блискавка влучила в електричний щиток, через що протягом півхвилини були чутні вибухи і видно спалахи вогню, потім все згасло.
Через ускладнені погодні умови, підтоплена напередодні станція Героїв Дніпра працює з обмеженнями на вихід і вхід.
Синоптик Наталія Діденко пояснила потужні зливи в столиці тим, що посеред України проходить грань атмосферного фронту, через що на Заході спостерігається похолодання до +13, а на Сході — літня спека до +32.
"Тому і грозова діяльність активно декларує закінчення літа типовими літніми явищами", — написала вона.
Як повідомлялося раніше, напередодні через сильні дощі в новому Урбан-парку в Києві утворилися величезні калюжі. У ВДНГ це пояснили тим, що зливова система хоч і була передбачена, але ще не до кінця налаштована.
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