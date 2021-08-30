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Затоплені вулиці і перебої з транспортом: Київ накрило новою грозою (відео)

Автор
Г. Лубенець
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Затоплені вулиці і перебої з транспортом: Київ накрило новою грозою (відео) Новина оновлена 30 серпня 2021, 22:06
Гроза в Києві 30 серпня

Столиця України опинилася в полоні негоди.

Схоже, після грози і зливи в неділю, погода вирішила остаточно затопити Київ. На тлі серйозних перепадів температур в західній і східній частинах України, в центральних областях спостерігаються сильні опади.

Кадрами "потопу" в столиці поділилися місцеві телеграм-канали.

"Станція швидкісного трамвая на Героїв Севастополя затоплена. Всі трамваї стоять", — повідомляє "Київ Оперативний".

На інших відеозаписах помітно, що водою залило проїзд під Індустріальним мостом.

Також повідомляється про те, що в деяких місцях погода повалила дерева на дороги, через що рух був ускладнений.

А на Виноградарі блискавка влучила в електричний щиток, через що протягом півхвилини були чутні вибухи і видно спалахи вогню, потім все згасло.

Через ускладнені погодні умови, підтоплена напередодні станція Героїв Дніпра працює з обмеженнями на вихід і вхід.

Синоптик Наталія Діденко пояснила потужні зливи в столиці тим, що посеред України проходить грань атмосферного фронту, через що на Заході спостерігається похолодання до +13, а на Сході — літня спека до +32.

"Тому і грозова діяльність активно декларує закінчення літа типовими літніми явищами", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, напередодні через сильні дощі в новому Урбан-парку в Києві утворилися величезні калюжі. У ВДНГ це пояснили тим, що зливова система хоч і була передбачена, але ще не до кінця налаштована.

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