Коли школярі будуть відпочивати під час навчального року: календар канікул

Тривалість осінніх, зимових і весняних канікул не може перевищувати 30 днів

В українських школах навчальний рік у 2021 році розпочнеться 1 вересня, а завершитися має не пізніше 1 липня 2022 року. За шкільними партами учні проведуть щонайменше 175 днів, разом з тим будуть мати чотири періоди канікул.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Коли школярі відпочиватимуть у 2021 — 2022 році

"Телеграф" підготував детальний графік канікул згідно рекомендацій Міносвіти:

Шкільні канікули в 2021-2022 навчальному році

Варто зазначити, що графік канікул у школах може змінюватися в залежності від їх потреб. Також на нього може впливати епідеміологічна ситуація.

Головна рекомендація Міносвіти щодо канікул — їх тривалість не може перевищувати 30 днів, за винятком літніх канікул.

Крім того, школярі будуть відпочивати на державні свята:

14 жовтня — День захисника України

25 грудня – католицьке Різдво

8 березня — Міжнародний жіночий день

25 квітня — Великдень

1 травня — День праці

9 травня — День Перемоги

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у трьох областях України планують відкласти навчальний рік. У Одеській, Херсонській та Миколаївській областях планували розпочати навчання з 20 вересня.