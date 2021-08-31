Коли школярі будуть відпочивати під час навчального року: календар канікул
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Тривалість осінніх, зимових і весняних канікул не може перевищувати 30 днів
В українських школах навчальний рік у 2021 році розпочнеться 1 вересня, а завершитися має не пізніше 1 липня 2022 року. За шкільними партами учні проведуть щонайменше 175 днів, разом з тим будуть мати чотири періоди канікул.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Коли школярі відпочиватимуть у 2021 — 2022 році
"Телеграф" підготував детальний графік канікул згідно рекомендацій Міносвіти:
Варто зазначити, що графік канікул у школах може змінюватися в залежності від їх потреб. Також на нього може впливати епідеміологічна ситуація.
Головна рекомендація Міносвіти щодо канікул — їх тривалість не може перевищувати 30 днів, за винятком літніх канікул.
Крім того, школярі будуть відпочивати на державні свята:
- 14 жовтня — День захисника України
- 25 грудня – католицьке Різдво
- 8 березня — Міжнародний жіночий день
- 25 квітня — Великдень
- 1 травня — День праці
- 9 травня — День Перемоги
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у трьох областях України планують відкласти навчальний рік. У Одеській, Херсонській та Миколаївській областях планували розпочати навчання з 20 вересня.
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