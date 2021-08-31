Рус

Коли школярі будуть відпочивати під час навчального року: календар канікул

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
62
Ілюстративне фото Новина оновлена 31 серпня 2021, 17:07
Ілюстративне фото

Тривалість осінніх, зимових і весняних канікул не може перевищувати 30 днів

В українських школах навчальний рік у 2021 році розпочнеться 1 вересня, а завершитися має не пізніше 1 липня 2022 року. За шкільними партами учні проведуть щонайменше 175 днів, разом з тим будуть мати чотири періоди канікул.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Коли школярі відпочиватимуть у 2021 — 2022 році

"Телеграф" підготував детальний графік канікул згідно рекомендацій Міносвіти:

Шкільні канікули в 2021-2022 навчальному році
Шкільні канікули в 2021-2022 навчальному році

Варто зазначити, що графік канікул у школах може змінюватися в залежності від їх потреб. Також на нього може впливати епідеміологічна ситуація.

Головна рекомендація Міносвіти щодо канікул — їх тривалість не може перевищувати 30 днів, за винятком літніх канікул.

Крім того, школярі будуть відпочивати на державні свята:

  • 14 жовтня — День захисника України
  • 25 грудня – католицьке Різдво
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день
  • 25 квітня — Великдень
  • 1 травня — День праці
  • 9 травня — День Перемоги

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у трьох областях України планують відкласти навчальний рік. У Одеській, Херсонській та Миколаївській областях планували розпочати навчання з 20 вересня.

На Донбасі посилилися обстріли і літають безпілотники.
В регіонах
На Донбасі в понеділок загинув український військовий, ще двоє поранені — штаб ООС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На Донбасі посилилися обстріли і літають безпілотники.
На Донбасі в понеділок загинув український військовий, ще двоє поранені — штаб ООС
Дата публікації
Категорія
Наслідки штормового вітру в Києві.
Зламані повалені дерева і побиті автомобілі: наслідки грози в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Через навчання на кордоні українські військові будуть в повній бойовій готовності
Кремль отримав заряд впевненості і може знову вдарити по Україні, — ветеран АТО
Дата публікації
Категорія
Ігор Цвєтов не став фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді в Токіо
Організатори Паралімпіади відкинули претензії росіян з приводу відмови українця Цвєтова робити фото з їх спортсменами
Дата публікації
Категорія
Армія США повністю покинула аеропорт Кабула
США повністю вивели свої війська з Афганістану: як це було і як відсвяткували таліби (відео)